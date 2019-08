À Marche-en-Famenne, l’ancienne église des jésuites se dresse à deux pas de la place du Roi Albert. Pour peu, on pourrait croire qu’elle sert toujours sa fonction spirituelle première. Mais certains indices trahissent sa reconversion. Des parasols et des chaises sont installés le long de sa façade est. Et sur le mur, est fixée une enseigne “Quartier Latin”, du nom de l’hôtel qui occupe le bâtiment depuis 1993.

L’église et l’ancien collège jésuite installé à ses côtés, lui aussi reconverti, n’ont plus de religieux que la façade. Le restaurant-spa-hôtel quatre étoiles à l’intérieur cache ainsi bien son jeu. Moquette au sol, musique douce et lumières tamisées : une fois passé l’accueil situé côté collège, on a tôt fait d’oublier la destination des lieux avant qu’ils ne deviennent un complexe hôtelier. On n’y trouve plus de clercs jésuites, qui ont été remplacés par des touristes intrigués par cette singulière conversion.

