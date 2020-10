À Molenbeek, la promiscuité s’ajoute au manque de connaissance sur le virus SociétéReportage Guillaume Tom

© Bauweraerts Didier

L’inquiétude d’Abdel se lit sur son visage, même s’il se dit content de pouvoir revenir dans sa maison de jeunes après le résultat négatif de son test. "C’est un soulagement, on va pouvoir continuer de travailler et de voir les gens", lance-t-il, avant que son regard ne s’assombrisse. "Mais on ne sait pas pour combien de temps. J’ai entendu que l’on devrait peut-être fermer la semaine prochaine à cause de la flambée des cas." Lui-même a contracté le Covid il y a quelques semaines, sans doute au cours d’une discussion dans la rue avec un de ses bénévoles.