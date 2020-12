L'inquiétude des aide-ménagères grandit: "À Noël, on peut inviter une personne, mais je fais cinq ménages par semaine" Société04:29 Laurent Gérard

© Shutterstock Plus de 70 % des travailleuses des titres-services ont peur d’être contaminées chez leurs clients.

Plus de 70 % des travailleuses des titres-services ont peur d’être contaminées lorsqu’elles vont travailler chez leurs clients, selon une enquête menée par la CSC-Alimentation et Services auprès de 1 544 travailleuses. C’est que, avec le développement du télétravail, les clients sont la plupart du temps présents lorsque leur aide-ménagère vient nettoyer. Et trop souvent, la sécurité de la travailleuse n’est pas garantie : selon le même sondage, plus de 30 % d’entre elles estiment que les règles sanitaires (port du masque, distance, aération, etc.) sont rarement ou jamais respectées.