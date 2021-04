© Screenshot QVAX

Toutefois, à en croire les témoignages de plusieurs Belges, la plateforme était bel et bien efficace: avec un peu de patience, il est tout à fait possible de s'inscrire sur la liste d'attente.

C'est ce qu'on appelle être victime de son succès: lancée à minuit ce mardi, la plateforme Qvax, qui permet de bénéficier d'un vaccin en "last minute", a été prise d'assaut par les Belges.Ce mardi matin, à 8h15, ce n'est pas moins de 60.000 personnes qui figuraient déjà dans la file d'attente. Par conséquent, il fallait attendre plus d'une heure avant de pouvoir accéder au site et ainsi s'inscrire sur la liste permettant de bénéficier d'un vaccin non-utilisé.Concrètement, après avoir accepté les conditions d'utilisation, l'internaute désireux de s'enregistrer sur la liste recevait ce message d'accueil: "Il y a une très forte demande simultanée pour s’inscrire sur qvax.be. Dès que ce sera votre tour, vous aurez 10 minutes pour rentrer sur le site".