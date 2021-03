À qui faut-il donner les doses de vaccin non utilisées ? Christie Morreale met les points sur les "i" Société Stéphane Tassin

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), a tenu à rappeler les règles relatives aux doses de vaccins non utilisées en fin de journée pour des raisons diverses. Lorsque les vaccins sont sortis des frigos, la marche arrière n’est plus possible.