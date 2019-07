"Tu peux lui demander s’il veut toujours travailler dans le domaine du nettoyage et de la propreté ?" Yasmina Sinbat, agent inscriptions et attestations d’Actiris, se tourne vers Abdoul Kader, un interprète, qui regarde à son tour Sharif, originaire de Somalie. Arrivé en Belgique en 2015, ce quinquagénaire s’est mis récemment à la recherche d’un emploi. Le hic ? Son français, qu’il apprend à l’école, est très lacunaire. Trop inquiet pour sa femme et ses enfants, venus en Belgique avec l’aide de passeurs, faute d’avoir pu faire le voyage par voie légale, Sharif a repoussé pendant quelques années les démarches pour décrocher un boulot.(...)