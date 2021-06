Adapter la campagne de vaccination en abaissant les limites d'âge et en laissant les gens prendre eux-mêmes un rendez-vous : certaines personnes risquent d'être exclues, en plus de la difficulté d'un point de vue organisationnel, répond Joris Moonens, porte-parole de l'Agence pour les soins et la santé, au docteur Stroobants.

Jan Stroobants, médecin urgentiste et responsable du centre de dépistage et de vaccination Spoor Oost à Anvers, lançait un appel pour que la vaccination soit ouverte à tous dès maintenant, sans limite d'âge, et en laissant les gens prendre eux-mêmes un rendez-vous, afin de palier le risque que de nombreuses personnes optent pour des vacances si elles coïncident avec la date de leur vaccination.

Si Joris Moonens comprend cet appel, il signale qu'un "système ouvert" est beaucoup plus difficile à organiser. "Il doit y avoir un nombre approprié de vaccins pour le nombre de personnes inscrites", explique-t-il. "Dans un système rigide, c'est beaucoup plus facile à surveiller"

De plus, les centres de vaccination connaissent leurs semaines les plus chargées. Jamais auparavant autant de vaccins n'avaient été utilisés ces derniers mois. Ce n'est pas le moment de changer tout le système, explique le porte-parole de l'Agence pour les soins et la santé. "Les centres de vaccination viennent de retrouver une routine", argue-t-il.

Moonens craint aussi qu'avec un système ouvert, certaines personnes soient laissées de côté. Si le système est ouvert à tous, il y aura une ruée sur les créneaux de vaccination. Les personnes moins connectées, plus difficiles à joindre par le gouvernement ou qui reçoivent l'information trop tard en seront les victimes. "Ils peuvent être découragés et peuvent abandonner", semble-t-il. Les personnes qui ne sont pas motivées pour se faire vacciner abandonneront également.

Moonens a aussi avancé un argument médical. Une vaccination par âge a été choisie car le risque pour la santé augmente avec l'âge. "Les risques pour un 35 ans sont évidemment plus faibles que pour les plus de 65 ans, mais ils sont aussi plus élevés que pour les 20-25 ans", sonne-t-il. De plus, selon l'agence, les trentenaires et quarantenaires, qui approchent maintenant de leur tour, ne seraient pas contents si le système était renversé. "Ils ont attendu leur tour avec obéissance et ce ne serait pas bien s'ils devaient soudainement se battre pour un vaccin", a déclaré Moonens.