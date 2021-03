Adopter un enfant ? Cela reste plutôt compliqué pour les couples d’hommes Société03:14 Annick Hovine

© Shutterstock

Le nombre d’enfants adoptés en Communauté française n’a jamais été aussi bas depuis quinze ans. Les derniers chiffres de l’administration générale de l’aide à la jeunesse montrent ainsi que 84 enfants sont entrés dans une nouvelle famille en 2019, dont 51 via une adoption internationale et 33 par adoption interne (l’enfant réside en Belgique). En 2004, soit quinze ans plus tôt, on comptait encore… 366 enfants adoptés en un an du côté francophone. Ce sont surtout les adoptions internationales qui diminuent drastiquement (lire ci-contre), le nombre d’adoptions internes restant lui fort stable.