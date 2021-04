Comme elle l’avait fait pour le vaccin AstraZeneca, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a estimé mardi que les bénéfices du vaccin Johnson & Johnson (J&J) contre le coronavirus continuent de surpasser les risques de son utilisation. L’EMA a bouclé son évaluation du possible lien entre ce vaccin et des cas graves de thrombose apparus aux États-Unis (8 cas examinés, dont un qui a mené au décès du patient). Comme pour le vaccin AstraZeneca (AZ), l’EMA estime que ces cas rares et inhabituels de caillots sanguins combinés à une présence faible de plaquettes dans le sang devraient être listés en tant qu’"effets secondaires très rares".