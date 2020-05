Alain Maron (Écolo) reconnaît un "péché originel" dans la gestion des maisons de repos à Bruxelles. Le ministre régional de la Santé assure que tous les résidents et soignants de celles-ci auront été testés d’ici le milieu de la semaine prochaine. Il épingle par ailleurs la nature "confédérale" du Conseil national de sécurité dans cette crise.

C’est la première fois depuis le début de la crise sanitaire qui frappe de plein fouet notre pays qu’il s’exprime de la sorte. À quelques heures du lancement de la première phase du déconfinement progressif des Belges, le ministre bruxellois de la Santé revient sur sa gestion personnelle de celle-ci, singulièrement dans les maisons de repos et secteurs sociaux de la capitale. "Il faut permettre à nos aînés de garder leur place dans la société le plus longtemps possible", martèle Alain Maron (Écolo).