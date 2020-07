Dans le viseur de l'Anversois, notamment, la ville de Bruxelles. Le ministre bruxellois de la santé, Alain Maron, s'étonne de la tenue de tel propos : " Bart De Wever ne sait absolument pas comment ça se passe à Bruxelles. De plus, imaginer qu'un tel différentiel soit dû à des différences de procédures est un non-sens. Le système bruxellois est comparable au reste du pays, y compris à Anvers".





L'écologiste défend le dispositif mis en place dans la région bruxelloise : " Dans chaque commune se trouvent des points de contacts. Quand ceux-ci reçoivent les chiffres de Sciensano, ils les analysent et si des chiffres témoignent de l'apparition potentielle d'un cluster, les services agissent. Nous avons eu le cas il y a quelques jours entre Schaerbeek et Evere, et la situation est rentrée dans l'ordre".