Allocation de transition pour les jeunes veufs: une petite goutte de 0,05 % dans le budget des pensions Société Annick Hovine

© GUILLAUME JC La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) veut réformer l’allocation de transition accordée aux jeunes veufs et veuves.

Karine Lalieux (PS) propose une réforme de l’allocation de transition accordée aux jeunes veufs et veuves. Elle veut prolonger l’aide financière jusqu’à 48 mois pour les conjoints survivants qui ont de jeunes enfants. Les cohabitants légaux (et plus les seuls couples mariés) y auront aussi accès.