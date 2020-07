Les CPAS jouent de plus en plus les roues de secours d’une sécurité sociale défaillante. "Ils ne devraient intervenir qu’exceptionnellement, commente Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Or, le nombre de personnes, ainsi que la diversité des âges et des statuts, ne fait qu’augmenter.