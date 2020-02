Alors que, lundi, la Ville d’Alost n’a interdit la présence d’aucun des chars prévus pour un nouveau défilé carnavalesque dans les rues de la localité, la presse flamande prenait ses distances avec les carnavaliers qui, dimanche, ont à nouveau caricaturé la communauté juive.

De son côté, Le Consistoire central israélite de Belgique, organe représentatif du judaïsme, a souhaité "reprendre dans les meilleurs délais le dialogue avec les Alostois". "La communauté juive de Belgique a été profondément choquée et blessée par un certain nombre de caricatures […] clairement inadmissibles dans une démocratie comme la nôtre", relève un communiqué du Consistoire qui souhaite reprendre le dialogue entamé puis interrompu après le carnaval 2019. Le Consistoire fait également observer que la communauté juive de Belgique est "particulièrement bien structurée". À ses yeux, il est donc "plus que souhaitable que ce dossier reste à ce stade belgo-belge".

Par ailleurs, le commissaire européen en charge de la Promotion du mode de vie européen et de la lutte contre l’antisémitisme, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère : "Le Carnaval d’Alost est une honte, cela doit cesser. Il n’y a pas de place pour cela en Europe", a-t-il scandé. Le Conseil de l’Europe a lui aussi condamné toute forme d’antisémitisme et s’est dit conscient que "le gouvernement fédéral belge réfléchissait aux mesures juridiques nécessaires".

Pendant ce temps, les commentateurs étrangers s’étranglaient d’indignation. La libre.be citait le tweet du député européen français Raphaël Glucksmann : "Les juifs sont de la vermine […] et les nazis des gars sympas que les enfants applaudissent et avec qui on a bien envie de boire une bière. Bienvenue au Carnaval d’Alost en 2020, en Belgique, cœur de l’UE. Dégénérés."