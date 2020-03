Amende salée, emprisonnement: “Nous allons faire respecter scrupuleusement l’interdiction de rassemblement” © BAUWERAERTS DIDIER SociétéReportage02:48 Christophe Lamfalussy

Elle est arrivée là en contournant les escaliers majestueux, côté parc, de la Basilique de Koekelberg. Une voiture de police. Elle a ralenti, puis a bifurqué à droite vers un groupe qui jouait au tennis-ballon, au-dessus de deux barrières Nadar. Les policiers ont baissé la vitre du véhicule et ont demandé aux quatre footballeurs et aux deux spectateurs, plus âgés, de se disperser. Ceux-ci n’ont pas discuté. « On s’amusait bien, c’est dommage », raconte le porteur du ballon. « Mais je comprends. Si on ne respecte pas les règles, le virus ne va pas partir ».