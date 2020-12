La pandémie de coronavirus touche chacun d’entre nous d’une manière ou d’une autre. Certains métiers ont dû se réinventer, d’autres ne sont plus possibles. L’occasion peut-être de se remettre en question. “La Libre” a rencontré cinq Belges qui ont changé de vie professionnelle grâce ou à cause de la pandémie. Un changement de vie professionnelle est aussi un changement de vie tout court. Faire d’une crise une opportunité, c’est ce qu’ont fait ces témoins particuliers. Place aujourd'hui à Elias Zerrad, connu sous le pseudo Darrez, qui a laissé tomber le confort du studio pour la vie dynamique d’entrepreneur.

Elias Zerrad n’a que 26 ans, pourtant ce Bruxellois mène une vie professionnelle mouvementée depuis l’âge de 15 ans déjà. Son truc, c’est le multimédia, l’image, le son, la vidéo. "Je me branchais sur tous les nouveaux gadgets du moment, alors que les réseaux sociaux n’en étaient qu’à leurs débuts. Je n’étais qu’un ado, mais involontairement, sans m’en rendre compte, j’étais en train de me forger l’expérience professionnelle qui allait me permettre d’accomplir ce que je fais aujourd’hui."