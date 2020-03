"On est en effet à un stade un peu plus précoce de l’épidémie que la France, qui est elle-même un peu plus précoce que l’Italie, observe l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). Il reste des inconnues sur l’extension des cas en Belgique, mais toutes les données montrent que ce qu’on a pour le moment, ce sont des importations de cas en provenance de zones infectées : Italie, France. Donc, tout dépend de la façon dont on inteprète le principe de précaution. Il y a un risque, effectivement, qu’il y ait sur le territoire belge des personnes infectées et infectieuses qui ne soient pas détectées. Et donc, ce type d’événements de masse contribuent à la transmission."