Quels prénoms ont été les plus souvent donnés en 2019 aux nouveaux-nés? Le sitedu gouvernement belge vient d'établir le classement.

Avec une grosse surprise du côté féminin: après 16 ans de règne, le prénom Emma vient d'être détrôné par celui d'Olivia. Olivia est en effet le prénom le plus courant, tant en Flandre qu'en Wallonie. Au total, 651 Olivia sont nées en 2019 en Belgique. Suivent Emma (563), Mila (518), Louise (515), Alice (407), Lina (388), Juliette (378), Anna (349), Elena (347) et Lucie (343). A noter que Statbel dévoile également les prénoms les moins souvent donnés: Athéna, Divine, Miracle, Jolie, Lovely ou encore Mélodie.

Du côté des garçons, c'est Arthur qui arrive en tête des prénoms les plus populaires, avec un total de 610 en 2019. Suivent Liam (575), Louis (549), Noah (545), Adam (504), Jules (470), Lucas (451), Victor (449), Gabriel (391) et Mohamed (357). Du côté des prénoms masculins peu communs mains plus audacieux, on citera l'arrivée sur notre territoire des petits Zinedine, Rares, Priam, Olaf ou encore Jazz et Django.

Statbel établit, enfin, le classement des prénoms masculins et féminins les plus courants en 2019. Jean (68.298), Marc (64.150) et Patrick (51.291) partagent le top 3 chez les hommes tandis que chez les femmes, il s'agit de Maria (121.316), Marie (95.436) et Martine (40.817).