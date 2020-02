Arbres, toitures, façades et objets divers envolés. Les services de secours ont eu fort à faire dimanche.

Les rafales ne devraient plus dépasser 60 à 75km/h ce lundi sur notre pays, un relatif retour au calme après le passage de la tempête Dennis qui a fortement mis les services de secours à contribution, dimanche, sur l’ensemble du pays placé en alerte jaune jusqu’à 23 heures. À l’heure de boucler cette édition, aucune victime n’était à déplorer en Belgique.

Des interventions périlleuses

À Gand, l’équipe Grimp (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) des pompiers est intervenue pour sécuriser un immeuble de 26 étages. Les garde-corps vitrés des terrasses menaçaient de tomber. Certaines vitres pendaient dans le vide. Un large périmètre de sécurité a été dressé.

À Bruxelles, les interventions des pompiers ont surtout concerné des objets envolés ou détachés. Une équipe d’escaladeurs a dû se rendre chaussée d’Etterbeek à Bruxelles. Un morceau de façade s’était détaché du 19e étage d’un bâtiment de l’Union européenne et menaçait de tomber.

Un peu partout, des rues ont été fermées à la circulation à cause de branches mises en travers. Dans le sens Tournai-Bruxelles, l’autoroute A8 a notamment été bloquée pendant plusieurs heures à hauteur de Hacquegnies (Frasnes-lez-Anvaing), en raison d’une chute d’arbres sur les bandes de circulation. Et en province de Luxembourg, les intempéries ont entre autres entraîné la fermeture de la N807 entre Hotton et Soy.

De leur côté, les pompiers du Brabant wallon annonçaient, dimanche matin, avoir effectué entre 100 et 200 missions, rien qu’entre 8 h et 11 h. La région de Wavre était particulièrement touchée. Tandis qu’à Verviers les branches et toitures arrachées monopolisaient les équipes d’intervention.

"Les dégâts sont beaucoup moins importants que la semaine dernière" , précisait-on du côté de Namur.

Quelques manifestations annulées

Plusieurs manifestations ou autres activités extérieures ont également été annulées. Quelques installations de Bright Brussels, Festival of Light, n’ont pas pu être présentées dimanche soir, dans la capitale, en raison des conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des visiteurs.

En revanche, le vent n’a pas sifflé l’annulation des compétitions sportives. Contrairement au week-end précédent, lorsque la tempête Ciara avait déjà secoué la Belgique, tous les matchs de football ont été maintenus.

Peu d’impact sur le trafic aérien