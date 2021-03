Le vaccin AstraZeneca inquiète une partie de l'Europe : que va décider la Belgique? Société03:15 Clément Boileau

© BELGAIMAGE

Ya-t-il un lien entre le vaccin AstraZeneca et les caillots de sang qui se sont formés chez certains patients au Danemark ? Pour l’heure, rien ne permet de l’affirmer, mais cela aura suffi pour que le pays, comme d’autres avant lui - et après - (dont l’Italie, l’Autriche ou le Luxembourg), applique sans tarder le principe de précaution. Et décide de ne plus utiliser le vaccin pendant au moins deux semaines, en attendant des éclaircissements de l’Agence Européenne du Médicament (EMA).