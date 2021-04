Vingt étudiants indiens qui suivent des cours de soins infirmiers à Alost et à Louvain ont été infectés par la variante indienne du coronavirus. Ces étudiants sont venus dans notre pays via Paris début avril. Ils avaient été testés négatifs à leur départ d'Inde et également à Paris. A leur arrivée en Belgique, leur test était toujours négatif, a déclaré la ministre Verlinden. Cependant, un test au jour 7 a détecté une contamination: "Les étudiants sont conscients qu'ils doivent rester en quarantaine. Je suis donc convaincue que la contamination ne se propagera pas davantage", a-t-elle affirmé.

Aujourd'hui, il y a en principe une interdiction d'entrée en provenance de l'Inde, car il s'agit d'un pays hors de l'UE. Les personnes venant d'Inde doivent donc toujours être mises en quarantaine et doivent également être testées. Néanmoins, la ministre envisage de rendre cette quarantaine encore plus stricte pour les zones à haut risque. "Aujourd'hui, ceux qui sont en quarantaine peuvent toujours faire des courses essentielles et aller à la pharmacie ou chez le médecin. Nous devons voir si nous resserrons ces directives pour les personnes revenant de zones à haut risque."