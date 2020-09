Après quarante ans d’existence séparée, les deux ligues belges des droits humains se réunissent dans la même Maison SociétéReportage06:05 Maryam Benayad

La Ligue des droits humains et la Liga voor Mensenrechetn emménagent dans un lieu commun à Bruxelles. Avec la Fédération Internationale des droits humains (FIDH), les associations occuperons la Maison des droits humains située dans la commune bruxelloise de Molenbeek. Le bâtiment est une ancienne école en cours de rénovation. Une collecte de fonds a été lancée pour permettre de terminer les travaux au plus vite. “Il reste 55 000 euros à récolter. Ensemble, on peut y arriver”, expliquent Olivia Venet et Kati Verstrepen, présidentes de la LDH et de la Liga.