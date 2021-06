Après un mois de grève de la faim, les sans-papiers restent dans l’impasse Société05:27 Tom Guillaume

Quelle solution pour les 475 sans-papiers grévistes de la faim qui occupent l’église du Béguinage et les locaux de l’ULB et de la VUB depuis 32 jours ? Leur état de santé, déjà critique, continue de se dégrader. Malgré la mobilisation et les nombreux appels lancés au monde politique, la situation semble bloquée.