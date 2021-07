Lui-même vacciné, Jean-Christophe Goffard plaide pour une conscientisation du personnel soignant: "Ils ont un rôle à jouer dans la protection de leurs patients". Le chef de service reconnaît cependant se retrouver parfois désarmé face à des discours non-scientifiques venant de personnes qui pourtant sont censées posséder les connaissances sur le sujet: "Les débats peuvent être houleux", admet-il.

Selon lui, l'une des solutions serait de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant: "Assurer la sécurité des personnes qui utilisent les services d'un hôpital ou d'une maison de repos est une priorité. La liberté c'est aussi de pouvoir assurer un service et une santé adéquate. Il est toujours possible de se diriger vers d'autres fonctions que le soin direct aux patients si l'on refuse de se faire vacciner", argumente Jean-Christophe Goffard. Les conséquences d'une faible vaccination pourraient en effet être catastrophiques pour les patients qui auraient été vaccinés, qui sont immunodéprimés et qui sont incapables de montrer une réponse qui les protégerait contre la maladie: "Le soignant risque d'amener et de transmettre le virus à un patient fragile qui risque, lui, de décéder."



Ces soignants non-vaccinés représentent un nombre relativement important: 47.000 si l'on en croit les chiffres communiqués par les autorités. Des disparités existent également entre francophones et néerlandophones. Les premiers montrant une méfiance plus marquée vis-à-vis des vaccins contre le coronavirus. Le taux de vaccination est ainsi seulement de 70% dans les homes wallons et bruxellois. Ces différences seraient particulièrement le fait du mouvement antivax: "Ces réseaux sont très actifs en France et il y a une influence non-scientifique qui se dégage."







"Je pense que nous n'éviterons pas une 4e vague"

Pour le directeur du service de médecine interne une nouvelle vague du Covid-19 en Belgique serait inévitable: "Une vague en septembre liée aux retours de vacances, au variant Delta qui sera devenu prévalant et au fait qu'on aura encore, malgré tout, des personnes vulnérables qui vont être hospitalisées."



Jean-Christophe Goffard espère cependant que celle-ci sera d'une faible intensité mais il prévient que "le virus n'est pas encore éradiqué": "Nous n'avons pas gagné la bataille avec un taux de vaccination complète encore insuffisant".

Carton rouge pour le gouvernement, carton vert pour le déroulement de la vaccination

Le médecin adresse son carton rouge à l'ensemble du gouvernement: "Pour son silence coupable et son mépris affiché pour la vie des sans-papiers qui sont dans des situations extrêmement précaires et catastrophiques".



Son carton vert va lui à la vaccination sur notre territoire: "Malgré tous les écueils au départ, toutes les embûches qu'il y a pu avoir, nous avons réussi à offrir un vaccin et dans d'excellentes conditions", explique-t-il.

La vaccination des 12-15 ans

Pour enrayer l'épidémie et notamment la propagation du variant Delta, plus contagieux, certains experts prônent en faveur d'une vaccination des plus jeunes afin d'atteindre 80% de la population vaccinée. Selon Jean-Christophe Goffard, la balance risque-bénéfice peut ne pas sembler évidente pour l'enfant vacciné mais elle pourrait être intéressante pour l'ensemble de la population dans l'objectif d'atteindre ce fameux taux de vaccination.