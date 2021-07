Localement, le trafic pourra être plus difficile (rouge). Dimanche, la circulation sera par contre fluide (vert). "Les retours ne poseront aucun problème ce week-end", souligne l'organisation de mobilité.

En Belgique, des embouteillages seront possibles le vendredi après-midi et le samedi matin sur la E40 en direction de la Côte et dans une moindre mesure sur la E411 vers les Ardennes et sur la E19 et la E17 vers Paris (orange). La circulation sera par ailleurs très dense vendredi sur le ring de Bruxelles et dans les environs de Liège et d'Anvers.

En France, les automobilistes ne devraient pas rencontrer de gros problèmes de circulation. Vendredi et samedi sont classés orange (circulation dense avec quelques petits bouchons) dans le sens des départs, à l'exception de la région Île-de-France où la circulation sera très difficile (rouge) samedi. Quelques ralentissements sont aussi à prévoir sur les axes Paris-Bordeaux-Espagne et Lyon-Orange-Espagne. Dimanche, la circulation sera fluide.

En Allemagne, en Autriche et en Suisse, un trafic dense (orange) avec quelques ralentissements en direction du sud est annoncé le samedi. Le vendredi et le dimanche, la circulation sera fluide.