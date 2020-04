Les autorités communales et provinciales liégeoises ont ouvert, le 19 mars, un camp pour accueillir les sans-abri qui le souhaitent et éviter ainsi une propagation du Covid-19. Ils sont logés sous tentes individuelles et bénéficient de nombreux services. Reportage au cœur de ce lieu unique en Belgique.

Quand on arrive au parc Astrid de Liège, qui accueillait chaque année, depuis 2006 et jusqu'à l'été dernier, le festival Les Ardentes, les 70 tentes plantées dans la pelouse laissent penser que les réjouissances musicales vont commencer le soir même. Mais les personnes qui émergent des toiles ce mercredi matin ne ressemblent pas à des festivaliers. Ces hommes, pour la plupart, sont là parce qu'ils sont SDF et que les structures qui les abritent habituellement ont fermé leurs portes, mesures de distanciation sociale impossibles à respecter obligent., explique Jean-Paul Bonjean, président du CPAS de Liège. (...)