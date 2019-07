Cet été, La Libre va faire la tournée des bistrots. Elle s’arrêtera dans cinq cafés. Mais pas n’importe lesquels : dans cinq volkscafés, cinq cafés bruns si typiques de Flandre.

Dans la ville qui vit naître Charles Quint, on ne présente plus le, temple de la culture socialiste. Cette institution flamande a aussi son grand café. C’est un peu le "café des Arts" de la ville où se rencontrent la Lys et l’Escaut. Leest en tout cas un lieu chargé d’histoire, déjà lointaine du reste. En 1880, une coopérative éponyme y avait été fondée en espérant convertir les masses… au socialisme.