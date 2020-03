La confiance en l’avenir peine à revenir, selon les dernières perspectives démographiques du Bureau fédéral du Plan. Le centre d’étude a publié ses projections sur la population belge pour les années à venir. Malgré l’augmentation de l’indice par rapport à 2018 (passant de 1,6 à 1,7), les projections sur le long terme sont revues à la baisse. En effet, selon les précédentes perspectives, l’indice devait remonter à 1,8 dans les années à venir. De quoi retrouver le niveau d’avant la crise financière de 2008 qui avait plombé la foi des couples en l’avenir. Difficulté de trouver du travail, accès tardif et compliqué au logement… "Jusqu’il y a quelques années, on accusait la crise financière. Or maintenant, l’économie se porte mieux. Il y a donc quelque chose d’autre qui provoque le ralentissement", analyse Marie Vandresse, démographe au Bureau fédéral du Plan.