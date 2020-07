Face à l'augmentation du nombre de cas ces derniers jours laissant craindre une deuxième vague de Covid-19 en Belgique, le Centre de crise reprend à partir de ce lundi ses points presse relatifs à l'évolution de l'épidémie. Ils auront lieu chaque semaine le lundi, le mercredi et le vendredi.

Pour commencer cette nouvelle série de conférence de presse, des chiffres ont été présentés. Yves Van Laethem a donc évoqué les chiffres de Sciensano : 154 infections journalières en moyenne, soit 66% d'augmentation par rapport aux semaines précédentes. Certains provinces sont également plus touchées que d’autres : la province d’Anvers, le Limbourg et la Flandre Occidentale.

Mais les autres indicateurs restent favorables : 145 lits occupés en moyenne, avec seulement 10 nouvelles hospitalisations par jour liées au covid. Mais Yves Van Laethem le rappelle : le nombre de cas augmente et c’est maintenant qu’il faut réagir à la situation. L'augmentation du nombre de cas est principalement liée à des clusters, se rapportant à des événements ou à des contaminations intrafamiliales.

Le porte-parole interfédéral est également revenu sur des événements “regrettables” qui ont demandé l’intervention de la police ou des rassemblements de plus de 15 personnes, plus risqués.

Les symptômes ont encore une fois été répétés :

troubles du goût et de l’odorat,

maux de tête inhabituels,

avoir mal partout,

etc.

La première règle dans le cas de symptômes est de rester chez soi, et d’appeler son médecin traitant. C’est sur son avis qu’il faudra, s’il le faut, se faire tester. C’est au début de la symptomatologie que l’on est le plus contagieux, il est donc très important de porter la plus grande attention à ceux-ci.