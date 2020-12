La présence d’un enfant avec un handicap chamboule la vie des familles. Les frères et les sœurs doivent trouver leur place à côté de l’enfant différent qui concentre toutes les attentions, absorbe les énergies. Les parents doivent faire face aux besoins, aux émotions, aux attentes de l’un et des autres. Comment font-ils ? Comment les aider à accorder de l’attention à l’ensemble de la fratrie quand ils ne savent plus où donner de la tête et du cœur ?