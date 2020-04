Désolé, on ne la prend pas." Combien y a-t-il eu de refus de la part des Services mobiles d’urgence et de réanimation (Smur) de prendre en charge une personne âgée en détresse respiratoire dans un home ? Combien de fois le véhicule jaune du Smur ne s’est-il pas déplacé pour conduire un résident de maison de repos vers un service d’urgence hospitalier ?

"Je ne sais pas, mais il y a eu des refus d’hospitalisation. Des résidents n’ont pas été transférés. Il y a eu des directives d’hospitaliser le moins possible les personnes âgées des maisons de repos pour garder le plus de lits disponibles à l’hôpital", affirme Vincent Frédéricq, responsable de Femarbel, la fédération des maisons de repos privées. "On a connu des relations difficiles avec certains hôpitaux."