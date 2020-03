Société Aux Foyers Saint-Joseph, "une dame a pleuré à l'annonce de l'interdiction de visites, ça va être très dur pour eux" E.W.

Aux Foyers Saint-Joseph, une maison de repos non loin de La Louvière, les étudiants ont dû rentrer chez eux, le personnel suit des mesures strictes et les résidents ont été tenus au courant, non sans larmes.