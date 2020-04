Ne plus donner de bisous, ne plus sortir, ne plus voir ses copains, sa famille, ses petits-enfants, ne plus se balader avec insouciance… Le confinement et la distance physique imposés pour empêcher la propagation du coronavirus tapent sur le moral.

L’anxiété et les troubles dépressifs ont considérablement augmenté depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, selon une enquête du centre fédéral de recherche Sciensano menée du 2 au 9 avril auprès de 44 000 personnes.

Voici les résultats complets et le témoignage du directeur de Télé-Accueil Bruxelles, qui reste à l’écoute de toute personne qui a besoin de quelqu’un à qui parler.