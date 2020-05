"Avec la crise du coronavirus, même les couples qui fonctionnaient bien sont mis à mal dans leur équilibre" © Pexels SociétéAnalyse08:26 Aurore Vaucelle et I.L.

Vous l’avez lu, ou pire, on vous l’a asséné : " La crise, un bon test pour votre couple". Ah, tiens. Couple en crise, LE mode d’emploi pour s’en sortir. Il y a un mode d’emploi, on est sauvés. Ou encore le fameux : " Couple et Covid, ça passe ou ça casse". On a mis beaucoup sur le dos des couples ces temps derniers en leur faisant croire que la crise et le confinement qui y était associé étaient l’occasion de tester la solidité d’une relation. Mais la question est de prime abord mal posée. Car quand on l’énonce au sociologue français Xavier Briffault, spécialiste de la santé mentale - qui travaille en ce moment sur les stratégies comportementales d’adaptation durant la crise -, il répond, d’un ton tout sauf dogmatique: [...]