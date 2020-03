Société Avec le coronavirus, les vacances des Belges tombent à l’eau Vincent Slits

Depuis ce samedi, le SPF Affaires étrangères déconseille aux citoyens belge de voyager à l’étranger. Cela vaut pour l’avion mais aussi pour les autres moyens de transport. La crainte des autorités ? Que nos ressortissants ne puissent à un moment plus être en capacité de revenir en Belgique alors que la crise sanitaire du coronavirus prend chaque jour de plus en plus d’ampleur et que les fermetures des frontières nationales se multiplient…