Au groupe santé Josaphat, un centre de planning familial situé dans le bas de la commune bruxelloise de Schaerbeek, on ne travaille qu’avec le public du quartier. Il y a beaucoup de jeunes issus de l’immigration turque, marocaine et subsaharienne. "On parle de violences en général, physiques, verbales, économiques et aussi sexuelles. Les jeunes abordent ça assez facilement", relève Patrick Petitjean, psychologue.

Dans ce contexte sociologique particulier, les questions de virginité et de fidélité sont importantes, comme la représentation du devoir conjugal. La notion de consentement apparaît forcément, en filigrane.