Ce vendredi, les experts ont fait le point sur la situation du coronavirus en Belgique. Après avoir détaillé les chiffres, Yves Van Laethem a apporté des précisions concernant les voyages. La carte avec les codes couleurs avait été mise à jour la semaine dernière. Il ne reste plus que quelques zones vertes dans la botte de l'Italie et en Europe de l'Est, note M. Van Laethem.

Il ajoute que de plus en plus de régions passent au rouge. Au niveau de la France, le nombre de zones rouges a également fortement augmenté. "Si la situation venait à se détériorer encore la semaine prochaine, il est fort possible que l'entièreté du territoire français passe au rouge, comme ça été le cas pour l'Espagne", a-t-il ainsi déclaré.

Certains pays ont déjà été placés entièrement en zone rouge: la République tchèque, la Roumanie, le Luxembourg et Malte. C'est le cas de l'Islande également à partir de ce vendredi.