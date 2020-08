Grâce à la dépêche AFP tombée à 5 h 49, la planète était informée dimanche matin des scènes incroyables d’émeute provoquées dans une station du littoral belge appelée Blankenberge où des estivants priés de respecter les mesures-barrières et refusant un ordre d’évacuation de la plage ont même lancé des parasols vers la police. Les images ont fait le buzz, et le tour du monde. Mais que s’est-il passé ? Décryptage, minute par minute.

17 h 05

La police ferme la Brugsesteenweg, principal accès à la station balnéaire. “Blankenberge est surpeuplée et les voitures continuent d’arriver”. Il n’y a pas encore eu d’incident. Les sauveteurs peuvent gérer la foule sur la plage mais pour combien de temps encore ? La police s’inquiète : “Les gens seront bientôt les uns sur les autres”.

17 h 29

Sur la plage, les esprits s’échauffent. La tension est montée d’un cran. Un groupe d’une quarantaine de jeunes est assis sur un brise-lames, non loin de la jetée. Les sauveteurs signalent que c’est interdit. Les jeunes se moquent et restent assis. Un sauveteur appelle la police. Plus tôt, le même groupe avait déjà cherché misère dans un bar de plage. Ils avaient utilisé des tables et des chaises sans consommer, et employé des baffles portables en mettant la musique à fond. On avait laissé faire.