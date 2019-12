SociétéVidéo Après vingt ans de mariage, "Mathilde reste un atout pour Philippe et la Monarchie" Antoine Clevers

Vingt ans de mariage. Le roi Philippe et la reine Mathilde fêtent ce mercredi 4 décembre leurs noces de porcelaine. Et même après tout ce temps, Mathilde "reste un atout" pour son époux et pour la Monarchie, juge Pierre Vercauteren, politologue et professeur à l’UCLouvain Fucam Mons. Analyse de l’impact qu’a eu Mathilde sur l’image du Prince, puis du Roi.