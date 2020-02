An. H. (et rédaction en ligne)

An. H. (et rédaction en ligne)

An. H. (et rédaction en ligne)

Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement français, a annoncé ce vendredi qu'il renonçait à se présenter à la mairie de Paris. En cause : la diffusion sur internet d'une vidéo à caractère sexuel le mettant en scène. Benjamin Griveaux est ainsi devenu la dernière victime en date du "revenge porn" ou "porno vengeur". Il s'agit de la diffusion publique, avec une intention méchante ou de vengeance, d'images ou de vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne qui y apparaît.

Benjamin Griveaux n'est pas la première personnalité publique à faire les frais de cette pratique nauséabonde. Avant lui, Paris Hilton, Rihanna, Taylor Swift ou encore Blake Lively avaient vu leur anatomie être dévoilée sur le web.

A l'heure actuelle, on estime que 90% des victimes de revenge porn sont des femmes.

Et en Belgique?

Dernièrement, la Chambre a souhaité renforcer la lutte contre le "revenge porn". Le 4 février dernier, la commission de la Justice a discuté de la proposition de loi de la députée Vanessa Matz (CDH) visant à adapter le Code pénal en ce sens. "L’humiliation et la honte sont grandes chez les victimes, soulignait Mme Matz. Le dommage moral subi face au dévoilement de leur plus stricte intimité doit être sérieusement pris en compte." Techniquement, le texte proposé souhaite adapter l’article réprimant le voyeurisme en prévoyant une circonstance aggravante en cas de revenge porn. Juridiquement complexe, le texte a fait l’objet de nombreux amendements et remarques pratiques. Le dispositif prévoit une procédure de retrait ou de masquage des images par un référé en extrême urgence devant le président du tribunal de première instance. L’auteur des images, le diffuseur des images ou l’opérateur télécom aurait un délai de six heures pour obtempérer. Une autre procédure passerait par le procureur du Roi.

Concrètement, la diffusion d'un enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu (même si cette personne a consenti à sa réalisation) est déjà puni de six mois à cinq ans de prison. Si la vengeance ou l'intention méchante est reconnue comme circonstance aggravante, il sera en plus soumis à une amende allant de 500 à 1000€. La commission de la Justice de la Chambre doit voter le texte la semaine prochaine.