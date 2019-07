Pendant une semaine, La Libre emmène ses lecteurs en balade sur les frontières. Des frontières qui peuvent être extérieures mais aussi intérieures. Première étape à Biévène ou plus exactement à Bever. La petite commune du Brabant flamand est située en Flandre mais les francophones qui y habitent bénéficient d’un régime de facilités linguistiques.

Les cyclistes amateurs prennent leur pied dans les ruelles pentues de Biévène. Le mur de Grammont et le Bosberg, monts mythiques du Tour des Flandres, se trouvent chacun à seulement huit ou neuf kilomètres de là. Sur la place du village, deux cafés, une garderie, une friterie et, comme une évidence, un marchand de vélos. Biévène, Bever en néerlandais, est une toute petite commune campagnarde de 2 200 habitants du Pajottenland, dans le Brabant flamand, à la limite des Ardennes flamandes. Située sur la frontière linguistique, elle a aussi la particularité d’être l’une des 27 communes à facilités du pays, voisine des localités wallonnes de Lessines et Silly, dans le Hainaut.

(...)