Cet article s'inscrit dans un dossier "Covid-19, et maintenant ?". La Libre Belgique réalise une série d'articles sur les leçons à tirer de cette crise sanitaire.



Comment vont évoluer nos relations sociales après le confinement et l’incitation permanente à la distanciation sociale ? Le fossé va-t-il se creuser entre les générations ? Les bulles deviendront-elles pérennes ou exploseront-elles les unes après les autres ? Retrouvera-t-on tous ceux qu’on n’a plus vus à cause de la pandémie ou va-t-on profiter de cet arrêt sur image pour faire le tri dans nos "amis" ? Comment se saluer à l’heure où la bise n’est plus de mise ? Et la solitude, déjà tellement présente dans nos sociétés, risque-t-elle de s’accroître ? Autant d’interrogations qui se bousculent au lendemain du confinement.

Plusieurs spécialistes - sociologue, psychologue ou anthropologue - ont accepté de répondre à nos questions.