Le nouvel outil devrait permettre aux Bruxellois, qui ont reçu une invitation pour se faire vacciner, de s'inscrire plus facilement et devrait ainsi augmenter le taux de vaccination en Région bruxelloise. Bruvax remplace la plateforme de dépôt fédérale Doclr. La plateforme permet également aux Bruxellois de se mettre sur liste d'attente pour recevoir les éventuelles doses qui resteraient en fin de journée.

La Région bruxelloise flirte actuellement avec le seuil de 70% de vaccinés chez les plus de 65 ans. Le nouvel outil Bruvax devrait aider à dépasser ce pourcentage. La plateforme d'enregistrement fédérale Doclr était trop lourde et la Région bruxelloise a choisi de suivre sa propre voie.

La procédure a été simplifiée, de sorte que les Bruxellois peuvent désormais s'inscrire eux-mêmes ou un membre plus âgé de leur famille en utilisant uniquement le numéro de registre national et le prénom et le nom. Ensuite, le patient choisit le centre de vaccination où il souhaite se faire vacciner.

Aujourd'hui, les Bruxellois nés en 1965 ou avant 1965, les personnes sur invitation et les patients à risque peuvent s'inscrire pour leur injection sur Bruvax. L'accès à la liste d'attente bruxelloise est ouvert aux personnes nées en 1970 ou avant 1970, résidant en région bruxelloise.

Le démarrage de Bruvax se déroule sans problème pour l'instant, rapporte Inge Neven, responsable de l'inspection sanitaire de Bruxelles. Vers 9 heures du matin, près de 1600 inscriptions ont déjà été reçues et 950 personnes ont déjà été mises sur liste d'attente