"La présence du Covid-19 dans certaines communes bruxelloises reflète l'hypothèse que le virus touche davantage les plus pauvres" Société Marine Lambrecht

Six communes bruxelloises font partie du top 15 des communes belges les plus touchées par le Covid-19. Cela concerne surtout le nord et le centre de la capitale. L'écart entre certains quartiers s'explique par plusieurs facteurs. Explications de l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB).