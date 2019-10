Les cambriolages dans les habitations, les arrachages de sac à main, les dégradations de voitures, les vols avec violence sans arme, les vols à main armée, les vols de voiture et les vols à l’étalage : tels sont les types de faits sur lesquels nous nous sommes basés pour réaliser une comparaison de la criminalité entre Namur, Charleroi, Mons, Liège, Verviers, Nivelles et Bruxelles-Ville. Pour réaliser cette comparaison, nous nous sommes basés sur les chiffres de la police fédérale de 2018 avant de les "calculer" en nombre par habitant.

Il en ressort clairement que trois villes sont plus criminogènes en matière de vols : il s’agit de Bruxelles, de Liège et de Charleroi. Bruxelles-Ville se retrouve dans cinq des six tops et quatre fois en première position. Charleroi est deux fois en première position et Liège, une fois.

(...)