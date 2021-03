Mais c'est la province de Namur qui connaît la plus forte incidence en Belgique. La teinte rouge foncé signifie que le taux d'incidence (le nombre de nouveaux cas Covid diagnostiqués chaque jour par 100.000 habitants) dépasse les 500 quand il est lissé sur 14 jours. Ce taux était jeudi de 549 pour la Région bruxelloise dans le rapport de Sciensano.

Flandre et Wallonie restent en rouge (taux d'incidence compris entre 150 et 500), mais elles peuvent compter sur une plus grande profondeur de territoire. Une analyse plus détaillée du rapport Sciensano montre que le taux d'incidence a explosé en province de Namur (719) et dépasse légèrement les 500 en Hainaut (503), en province de Luxembourg (506) et en Flandre orientale (506 également). La moyenne belge est à 442.

Concernant les régions limitrophes de la Belgique, les Hauts de France apparaissent aussi en rouge foncé, de même que, aux Pays-Bas, le Brabant-Septentrional et la Zélande. Un peu plus loin en Europe, la Suède, l'Estonie, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, la Bulgarie, l'Italie et Chypre sont les pays les plus marqués de rouge foncé. L'ECDC met sa carte à jour chaque jeudi.