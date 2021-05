Alors qu'ils étaient prêts à s'envoler pour Lisbonne ce lundi matin, une quinzaine de passagers ont été refusés d'embarquer à la dernière minute, à l'aéroport de Zaventem. En cause? Un test Covid qui s'est avéré ne pas être le bon.

"On nous a refusé l'embarquement en nous disant que notre test était juste un 'PCR' et pas un 'PCR RT'", explique l'une des passagères lésées à nos confrères de LN24. "Personne ne savait quelle était la différence entre le PCR et le PCR RT, même pas les hôtesses", poursuit la voyageuse.

Aucune différence

Selon Anna Kornreich, spécialiste des tests Covid, il n'y a en fait aucune différence entre les tests PCR et RT PCR, si ce n'est l'appellation: "C'est le même test. Le laboratoire appelle son test comme il le veut. Dans le parler populaire, on a parlé directement de test PCR. Mais peu importe, c'est la même chose", détaille l'experte au micro de LN24.

Depuis cet incident, le SPF Affaires étrangères a mis à jour ses consignes aux voyageurs, en recommandant aux personnes désirant se rendre au Portugal de présenter un test "RT PCR", et non plus un test covid classique, comme mentionné auparavant.