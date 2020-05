La décision, très attendue, est finalement tombée vendredi soir sur le coup de 18 heures. Les camps de jeunesse et stages d’été pourront bel et bien se tenir à partir du 1er juillet prochain, certes sous conditions. Après plus de deux mois de confinement, inutile de dire que cette nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe vendredi soir auprès de la jeunesse belge (et de leurs parents !).