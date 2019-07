La montée en puissance du mercure dans les thermomètres a eu une série de conséquences en différents endroits de Belgique et d’Europe.

L’IRM monte dans les tours

L’Institut royal météorologique (IRM) a pour la première fois placé notre pays en alerte rouge. Jusque dans le milieu de l’après-midi, mardi, on en était encore au stade de l’alerte orange.

Selon le météorologue David Dehenauw, responsable des prévisions de l’IRM, la décision de placer le pays en code rouge a été prise après consultation du groupe d’évaluation des risques et le directeur général de l’IRM “car des critères objectifs de la phase d’alerte ont été atteints."

Le code rouge implique plusieurs mises en garde et recommande certaines mesures comme: boire beaucoup, maintenir un régime salé, du repos, séjourner dans une pièce refroidie, utiliser des chiffons humides en cas de déshydratation et éviter le rayonnement direct du soleil.

“Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protégez vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes”, précise l’IRM sur son site internet.

En Flandre occidentale, un arrêté portant sur une interdiction temporaire des feux de camp dans toute la province a été pris, mardi, par le gouverneur Carl Decaluwé. Il est également proscrit de fumer et de faire du feu dans les domaines provinciaux et les zones naturelles et forestières. Il a été demandé aux bourgmestres d’imposer la même interdiction aux parcs communaux

De son côté, le port de Bruxelles a décidé d‘obliger les bateaux de plaisance à passer l’écluse du port de manière groupée. Il s’agit d’une mesure pour économiser l’eau même si les les niveaux d’eau sont pour l’instant corrects.

On a encore appris que l’accès à la piscine communale de Landen, en Brabant flamand, sera gratuit pour les habitants mercredi, jeudi et vendredi.

Train en rade

Du côté du rail, Infabel et la SNCB ont pris des mesures à la fois proactives et réactives. Voies et caténaires ont été vérifiées. Le matériel, principalement la climatisation et les composants électroniques, est tenu à l’oeil.

Cela n’a pas empêché la locomotive d’un train circulant sur la ligne Bruxelles-Eupen de tomber en panne entre Hannut et Waremme. La température a grimpé dans les wagons mais l’évacuation du train n’a finalement pas été nécessaire.

Une locomotive de secours est arrivée, la climatisation a pu être rétablie et le train a repris sa route jusqu’à Liège-Guillemins, gare qu’il a rejointe avec 1h45 de retard. Les passagers ont été accueillis avec de l’eau et des biscuits.