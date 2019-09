Carine et Gino Russo ont appris la mort de leur fille Mélissa à l’été 1996, quatorze mois après sa disparation. Année où éclate en Belgique "l’affaire Dutroux". Aucun Belge n’a oublié. Ce fait divers est devenu le symbole d’une guerre des polices et des manquements de la justice vis-à-vis des disparations d’enfants. Aujourd’hui, Marc Dutroux et son complice Michel Lelièvre demandent au tribunal d’application des peines (TAP) leur libération conditionnelle. La DH a interrogé Carine et Gino Russo dans les locaux de l’ASBL liégeoise Julie et Mélissa. Entretien.